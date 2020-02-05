Генпрокурор переконує, що посадовці почали відмовлятися від хабарів

Останнім часом високопосадовці почали частіше повідомляти правоохоронців про пропозиції надати їм хабар.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все більше посадовців відмовляються від хабарів. За останні два місяці було три яскравих приклади. Це Одеса, де наш прокурор відмовився від хабаря і повідомив у Національне антикорупційне бюро. У результаті було повідомлено про підозру двом керівникам обласної податкової служби", - сказав він.

Також, за словами Рябошапки, тиждень тому від хабаря у розмірі 5 млн дол. відмовився керівник Фонду держмайна.

"Буквально декілька днів тому керівник Держрезерву відмовився від хабаря і було затримано особу, яка намагалася його дати", - підсумував генпрокурор.