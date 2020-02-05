З вересня до відповідальності притягнули 13 колишніх і чинних народних депутатів

З вересня минулого року до кримінальної відповідальності притягнули 13 колишніх і чинних народних депутатів.

Про це поінформував Руслан Рябошапка під час засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, звітуючи про роботу останніх п’яти місяців очолюваного ним відомства, повідомляє Укрінформ.

“Протягом останніх декількох місяців 13 чинних і колишніх народних депутатів були притягнуті до кримінальної відповідальності”, - сказав він.

Рябошапка також нагадав, що за цей час правоохоронці впіймали на хабарях чимало високопосадовців.

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“Останнім часом високопосадовці такі, як народні депутати, голови обласних рад, заступники міністрів, заступники керівників центральних органів виконавчої влади були притягнені до кримінальної відповідальності. Справи щодо високопосадовців уже не викликають ажіотажу”, - резюмував генпрокурор.

Фото: ЧЕСНО