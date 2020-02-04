В Одесі 17 країн узгоджують проведення Sea Breeze-2020

Представники 17 країн беруть участь у головній плануючій конференції з підготовки навчання Sea Breeze в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“В Одесі розпочалася головна плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання Sea Breeze-2020. Представники країн-учасниць мають обговорити й узгодити всі питання щодо проведення майбутнього навчання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед організаційних питань конференції - узгодження плану і перебігу маневрів, визначення формату участі країн-учасниць, проведення рекогностування на місцях, визначення районів, які необхідно буде перекрити для проведення стрільб.

За інформацією керівника навчань Sea Breeze-2020 з української сторони капітана 1 рангу Олексія Доскато, на сьогодні, крім України, на конференції вже зареєструвалися представники 17 країн: Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Туреччини, Швеції, Данії та Латвії. Також цього року в міжнародних морських військових навчаннях уперше братимуть участь Японія та Південна Корея.

“Лише після завершення конференції стане остаточно відомо про кількість учасників, сили та засоби, що будуть залучені до вже двадцятих навчань Sea Breeze-2020. Забігаючи наперед, можна сказати, що вперше в історії в Sea Breeze-2020 братиме участь сухопутний підрозділ з Норвегії. Від української сторони заплановано залучити близько 20 одиниць корабельного складу, 7 одиниць Державної прикордонної служби України та підрозділи морської піхоти”, — цитує пресслужба керівника навчань Олексія Доскато.