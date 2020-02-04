Пристайко не виключає "нормандської зустрічі" у середині лютого

Міністри країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії – можуть зустрітися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Празі на пресконференції після переговорів з главою МЗС Чехії Томашем Петршічеком.

"Ми дійсно обговорюємо такого роду ідеї", - сказав Пристайко.

При цьому він зауважив, що незважаючи на потребу зустрічі, міністри не хотіли би, щоби міністерська зустріч замінила собою саміт, на який дійсно покладаються великі сподівання.

Пристайко нагадав, що лідери країн нормандського формату на саміті в Парижі в грудні минулого року домовилися провести наступну зустріч у квітні.

"Ми подивимося, чи це відбувається", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Саміт "нормандської четвірки" відбувся вперше за три роки та водночас став першим за участю глави української держави Володимира Зеленського.

Зеленський назвав головною перемогою саміту в Парижі обмін полоненими до кінця року у форматі всіх на всіх, але визнав, що цього "замало". Сторони під час зустрічей також обговорили газове питання, контроль кордону на Донбасі, а також домовилися про наступний саміт протягом чотирьох місяців.