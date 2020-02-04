Бабак - будівельній "мафії": Радіти на моїх кістках не вийде

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак наголосила, що після її звільнення, боротьба з корупцією в будівельній сфері триватиме.

Про це Бабак сказала у вівторок під час виступу у Верховній Ваді перед ухваленням рішення про її звільнення з посади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я попросила це слово для того, щоб сказати тим людям, яких я би назвала сьогодні "злопихателями" в будівельній сфері, які опутали її, як спрут і, думаю, хотіли би дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення - не вийде", - сказала Бабак.

Вона додала, що правоохронні органи розпочали системну боротьбу з тими, хто через "різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі Президента, так і в уряді, і спекулюють на цьому".

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"Правоохронні органи бачать те, що зараз через підставні організації намагаються звільняти людей в ДАБІ. Підставними я називаю сьогодні "кишенькові" громадські організації типу "Стоп свавілля", "Громадська правда", - сказала Бабак.

Урядовець наголосила, що її звільнення не означає, що Президент припинив боротьбу з корупцією в будівельній галузі, і вона триватиме: "Бійтеся - вам не буде місця в будівельній галузі!".

Як повідомлялося, 17 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.