Ердоган у понеділок приїде в Україну

Україну в понеділок, 3 лютого, відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

"Третього лютого Україну відвідає президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Зеленського і Ердогана.

Повідомляється, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Окрім того, глави держав візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.

Фото: AA