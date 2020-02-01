Ердоган у понеділок приїде в Україну
Укрінформ
Україну в понеділок, 3 лютого, відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляється на сайті глави Української держави.
"Третього лютого Україну відвідає президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Зеленського і Ердогана.
Повідомляється, що під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.
За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Окрім того, глави держав візьмуть участь у роботі українсько-турецького бізнес-форуму.
Фото: AA