Третя сесія Верховної Ради відкриється 4 лютого

Відкриття третьої сесії Верховної Ради IX скликання відбудеться 4 лютого о 10:00.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

"Відповідно до статті 83 Конституції України, відкриття третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання відбудеться 4 лютого 2020 року о 10-й годині в залі пленарних засідань Верховної Ради України (м. Київ, вулиця М. Грушевського, 5)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року.

Календарним планом передбачено, що для пленарних засідань відводиться 12 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах — сім тижнів, для роботи народних депутатів із виборцями — п'ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду у ВР — 12 годин.