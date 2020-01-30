Україна не бачить належної реакції Ірану у справі про збитий літак — Рябошапка

Українська сторона поки що не бачить належної реакції Ірану в питанні розслідування обставин катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) біля Тегерана, питання створення міжнародної слідчої групи також іще не вирішено.

Про це сказав генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Кілька разів зверталися із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду. Також я звертався письмово до генерального прокурора Ірану. Ми направляли запит на інформацію, необхідну для розслідування, просили про допит певних людей, про отримання визначених речових доказів, зокрема залишків літака. Але відповіді на всі ці запитання ми ще не отримали, - поки що ми не бачимо тієї реакції з боку іранської влади, яку хотіли б бачити", - розповів Рябошапка.

Генпрокурор повідомив, що активно спілкується з представниками країн, громадяни яких загинули під час аварії літака. "Ми обговорювали створення міжнародної слідчої групи. Поки що немає фінального результату, але проєкт угоди про створення групи підготовлено, ми передали його посольствам кількох країн, зокрема Ірану, щоб мати можливість працювати в рамках слідчої групи", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, коли саме може бути створена міжнародна група з розслідування, генпрокурор сказав: "Думаю, найближчим часом, протягом тижня-двох матимемо результат".

"Якщо не буде результату щодо створення міжнародної групи, то це означає, що ми працюватимемо в режимі запитів про міжнародно-правову допомогу, що істотно збільшує час, необхідний для отримання інформації", - наголосив Рябошапка.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ятеро членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, десять - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.