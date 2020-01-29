Захист Порошенка подає 14 позовів про відшкодування моральної шкоди

Захист п’ятого президента Петра Порошенка подає 14 позовів про відшкодування моральної шкоди.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Ігор Головань.

“Подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди. І це тільки початок”, - повідомив він.

Адвокат зазначив, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Зокрема, йдеться про стягнення моральної шкоди.

Головань нагадав, що слідчі судді постановили 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих у зв’язку із опублікованими у telegram-каналі "Трубу прорвало" записами. Тому захист Порошенка ініціює позови про відшкодування моральної шкоди.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року директор ДБР Роман Труба повідомив про виявлення апаратури для прослуховування у себе в кабінеті.

У листопаді у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування Труби.

ЗМІ повідомляли, що на одному з аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Також аудіозаписи, як пишуть ЗМІ, нібито стосуються особи колишнього в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, експрезидента Петра Порошенка та інших тем.

Хто створив канал і збирав аудіозаписи - невідомо: Telegram-канал анонімний.

Генпрокурор Рябошапка заявив, що для того, щоб перевірити достовірність аудіозаписів з нібито прослуховуванням директора ДБР Труби, потрібне обладнання, на якому ці записи було зроблено, та оригінали аудіозаписів.

27 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань.