У Кремлі заявляють, що відносини РФ і України далекі від нормалізації

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії й України поки що далекі від тренду на нормалізацію, попри контакти президентів двох країн - Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Газета.Ru.

"Я б поки що не говорив про відносини двох країн. Попри таку нерішучу позитивну динаміку в контактах двох очільників держав, відносини ще далекі від стійкого тренду на нормалізацію, на жаль", - заявив Пєсков.

Він також заявив, що вважає "образливою" зроблену напередодні в Польщі заяву президента України Володимира Зеленського про те, що до початку Другої світової війни призвела змова тоталітарних режимів, і вона ж дозволила запустити "смертоносний маховик Голокосту".

Речник Кремля додав, що Владислав Сурков "як і раніше де-юре є помічником президента РФ". На запитання, чи означає це, що Путін не хоче його відпускати, Пєсков сказав: "Я такого не говорив. Я констатую ситуацію". Таким чином, уточнення нюансів у розподілі обов'язків між керівниками адміністрації президента РФ, в тому числі за українським напрямком, триває.

Як повідомлялося, 27 січня Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Україна солідарна з Польщею в позиції, що Радянський Союз винен у початку Другої світової війни та Голокосту.

"Польща і польський народ першими відчули на собі змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни й дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - сказав Зеленський.