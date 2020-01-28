У Брюсселі почалися заходи в рамках Ради асоціації Україна-ЄС

У Брюсселі розпочалися заходи в рамках шостої Ради асоціації Україна-ЄС за участю Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Програма візиту керівника Українського Уряду до європейської столиці розпочалася із зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії з питань «Європейської зеленої угоди» Франсом Тіммермансом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як очікується після цієї зустрічі керівник української делегації прибуде до представництва України при ЄС, де відбудеться церемонія вручення віцепрезиденту Європейської народної партії Сандрі Калнієте державної нагороди України – ордена княгині Ольги 1 ступеня. Відповідно до Указу Президента України, ця нагорода вручається відомому європейському політику за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність.

У другій половині дня відбудуться двосторонні зустрічі Гончарука з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії за напрямом «Економіка для людей» Валдісом Домбровскісом.

Як очікується, пленарна сесія Ради асоціації Україна-ЄС розпочнеться близько п’ятої вечора (за Брюсселем) під головуванням Гончарука. Європейську делегацію очолить високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.

Перед початком зустрічі, як очікується, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулєба та єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варгеї підпишуть угоду між урядом України та Європейською комісією щодо надання підтримки ЄС у розвитку сільського господарства та малих фермерських підприємств в Україні.

За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться спільна прес-конференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля.

Як повідомлялося, 28 січня 2020 року в Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбувається шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз. Це перша зустрічі такого рівня між новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.

Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму. Сторони обміняються оцінками щодо прогресу в імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та у розвитку торгівлі, ходу ключових реформ, включаючи сферу юстиції, свободи та безпеки.