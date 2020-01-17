“Рука дотягнеться”: Малюська обіцяє покарання лінухам, які чекають зміни Прем’єра

Міністр юстиції Денис Малюська висловив підтримку Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та назвав його найкращим главою уряду в історії України.

Про це Малюська написав у Facebook.

"Навіть якщо буду помирати (не те що перебувати у статусі в.о.) все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати упівсили, очікуючи можливої зміни керівництва. І так, підтримую Олексія Гончарука, він - найкращий прем'єр в історії України", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня заявив, що написав заяву про відставку на ім'я Голови Верховної Ради та передав її Президенту. Він зазначив, що в останні дні українці стали свідками подій, які розгортаються навколо злитих у мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.