"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука, якщо Президент схвалить заяву

У разі схвалення Президентом Володимиром Зеленським заяви про відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука депутатська фракція «Слуга народу» готова підтримати це рішення одноголосно.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Без рішення Президента заяву про відставку Гончарука ніскільки депутатів від «Слуги народу» не готові підтримати, хіба що можливо декілька. Але якщо Президент підтримає цю заяву, то наше голосування буде одноголосним», - сказав Арахамія.

Водночас політик зауважив, що на сьогодні немає реальних причин для відставки Прем’єр-міністра.

«На мою думку, немає реальних причин, чому би Гончарук пішов у відставку. До того ж, на переправі коней не міняють, тобто є Кабмін, він сформований, є програма дій уряду, бюджет прийнятий під цю програму, тому ця відставка – болюча для держави. Тому я думаю, що вони (Президент і Прем’єр-міністр – ред.) мають знайти який компроміс», - уточнив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради. В Офісі президента її отримали і пообіцяли повідомити про результати розгляду окремо.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

Пізніше Гончарук y Facebook заявив, що злиті у мережу файли змонтовані з фрагментів записів нарад в уряді: "Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда".