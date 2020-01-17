МКМС розпочинає публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію
Про це сказав перший заступник голови МКМС Анатолій Максимчук час презентації законопроєкту про дезінформацію 17 січня.
"Ця презентація не є фінальним етапом в обговоренні, а є лише початком. У листопаді ми презентували концепцію законопроєкту, розповіли про основні моменти, які ми бачили і, власне, почали роботу над розробкою тексту, проводилися консультації, розмови, зустрічі з різними зацікавленими особами, і, власне, напрацьовувався текст законопроєкту. Сьогодні він опрацьований, і з цієї презентації ми починаємо публічне обговорення", - сказав Максимчук.
Презентація законопроєкту про дезінформацію / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Він зазначив, що публічне обговорення відбуватиметься протягом місяця. За його словами, всі, кого це стосується, можуть долучитися, обговорити, подати пропозиції, щоб були виявлені якісь недоліки. Мета - покращити текст для того, щоб він був максимально якісним, і виконував основну мету, а саме захист інформаційного простору України від дезінформації та гібридних загроз.
"Після того, як ми проведемо публічне обговорення, буде доопрацьований сам текст і буде внесений до уряду України", - додав Максимчук.
Він розповів, що 28 січня заплановане стратегічне обговорення зі стейкхолдерами. У лютому будуть проводитися робочі сесії з вирішення проблемних питань законопроєкту. А вже до 28 лютого має відбутися доопрацювання законопроєкту та подання його на розгляд уряду.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також врегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.
Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів (зокрема, запровадити страхування життя і здоров’я журналістів від ризиків, пов’язаних з професійною діяльністю).