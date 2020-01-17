МКМС розпочинає публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) починає публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію.

Про це сказав перший заступник голови МКМС Анатолій Максимчук час презентації законопроєкту про дезінформацію 17 січня.

"Ця презентація не є фінальним етапом в обговоренні, а є лише початком. У листопаді ми презентували концепцію законопроєкту, розповіли про основні моменти, які ми бачили і, власне, почали роботу над розробкою тексту, проводилися консультації, розмови, зустрічі з різними зацікавленими особами, і, власне, напрацьовувався текст законопроєкту. Сьогодні він опрацьований, і з цієї презентації ми починаємо публічне обговорення", - сказав Максимчук.

Презентація законопроєкту про дезінформацію / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він зазначив, що публічне обговорення відбуватиметься протягом місяця. За його словами, всі, кого це стосується, можуть долучитися, обговорити, подати пропозиції, щоб були виявлені якісь недоліки. Мета - покращити текст для того, щоб він був максимально якісним, і виконував основну мету, а саме захист інформаційного простору України від дезінформації та гібридних загроз.

"Після того, як ми проведемо публічне обговорення, буде доопрацьований сам текст і буде внесений до уряду України", - додав Максимчук.

Він розповів, що 28 січня заплановане стратегічне обговорення зі стейкхолдерами. У лютому будуть проводитися робочі сесії з вирішення проблемних питань законопроєкту. А вже до 28 лютого має відбутися доопрацювання законопроєкту та подання його на розгляд уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час форуму National Media Talk заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації, а також врегулювати діяльність соцмереж і стрімінгових сайтів як медіа.

Також у цьому документі планується передбачити припис як новий вид санкції для медіа, обмеження в роботі медіа в ситуації збройної агресії, гарантії та захист прав журналістів (зокрема, запровадити страхування життя і здоров’я журналістів від ризиків, пов’язаних з професійною діяльністю).