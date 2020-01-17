Гончарук прийде до Ради на годину запитань - Арахамія

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прийде сьогодні до Верховної Ради на годину запитань до уряду.

Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в кулуарах Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він зараз прийде. Я йому телефонував. Він зараз прийде в Раду на годину запитань до уряду", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Вранці члени уряду не з'явилися до Ради на годину запитань. За словами Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, члени Кабміну на консультаціях.

Згідно зі ст. 15 Закону "Про Кабінет Міністрів України", прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.