Мобільний додаток “Дія” презентують 30 січня — Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловив підтримку Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та анонсував запуск мобільного додатка “Дія”.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Не дивлячись на результат ситуації, 30 січня відбудеться презентація “Дії” -- готового додатку порталу цифрової освіти та інших конкретних перемог”, - повідомив він.

Як повідомлялося раніше, мобільний застосунок "Дія" погодились тестувати майже 60 тисяч українців.

Раніше з'явилося повідомлення Прем'єр-міністра Олексія Гончарука на його сторінці у Facebook про подання ним Президенту заяви про свою відставку.

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15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.