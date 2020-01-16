Гончарук радить звільнитися тим працівникам НАЗК, які імітують бурхливу діяльність

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук радить не втрачати час і звільнятися тим працівникам НАЗК, які імітують бурхливу діяльність, удають, що насичено працюють та перевіряють інформацію для "галочки".

Про це він сказав, представляючи новопризначеного голову Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова колективу НАЗК, повідомляє Тelegram-канал глави уряду.

"Одразу звертаюсь до всіх працівників НАЗК — всі ті, хто імітують бурхливу діяльність, роблять вигляд, що насичено працюють та перевіряють інформацію для "галочки" — не витрачайте наш час, пишіть заяву на звільнення одразу", - сказав Гончарук.

На його думку, новому керівнику агентства точно буде нелегко, але він не сумнівається в професійних якостях Новікова. "У керівника НАЗК має бути нульова толерантність до корупції! Так само, як і у решти працівників агентства", - переконаний глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 15 січня призначив Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції після його представлення Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком на засіданні уряду.

Відповідно до закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", який набув чинності 18 жовтня, повноваження членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) були достроково припинені, новий глава агентства повинен був бути обраний до 18 грудня.

20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак. 16 грудня комісія з відбору кандидатів на посаду голови НАЗК повідомила, що у конкурсі на цю посаду переміг прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури Олександр Новіков.