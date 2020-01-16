Стеження за Йованович: Аваков пропонує США взяти участь у розслідуванні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні щодо можливого стеження за експослом США Марі Йованович під час її каденції в Україні.

Про це йдеться у заяві МВС України щодо матеріалів, опублікованих слідчими Палати Представників Конгресу США.

"Відповідно до міжнародних правових механізмів, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Комітет з розвідки Палати Представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович, за нею начебто здійснювалося незаконне стеження та можливе втручання у роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

Зокрема, йдеться про листування між бізнесменом з Флориди Левом Парнасом і Робертом Хайдом, кандидатом в Конгрес від республіканців в Коннектикуті. ЗМІ повідомили, що Хайд, імовірно, надавав інформацію про пересування Йованович в Києві.

З іншого оприлюдненого листування - адвоката президента США Рудольфа Джуліані і Лева Парнаса — американська преса зробила висновок, що Парнас знав, що за експослом США в Україні Марі Йованович стежать.

16 січня Національна поліція відкрила кримінальні провадження після оприлюднення у ЗМІ інформації щодо можливого незаконного стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.