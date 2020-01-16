Рада найближчим часом оголосить конкурс на посаду судді КС за своєю квотою

Верховна Рада найближчим часом оголосить конкурс на зайняття вакантної посади судді Конституційного суду за своєю квотою.

Про це сказала у коментарі журналістам представник парламенту у КС Ольга Совгиря у четвер під час перерви у слуханнях в КС справи щодо конституційності закону про судову реформу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет з питань правової політики звернувся до Апарату Верховної Ради щодо оголошення конкурсу на підставі листа голови Конституційного суду. Такий лист надійшов учора", - зазначила вона.

Совгиря додала, що невдовзі депутатські групи і фракції зможуть подавати на конкурс свої кандидатури на посаду судді КС.

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Як повідомлялося, у грудні 2019 року достроково подав у відставку суддя КС Микола Мельник. Він був обраний суддею КС за квотою парламенту в березні 2014 року.