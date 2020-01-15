Україна виходить іще з однієї угоди в рамках СНД

Кабінет міністрів підтримав проєкт указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.

Про це повідомляє преслужба Мінфіну у Facebook.

"Сьогодні Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів країни.

Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року підтримала пропозиції про припинення участі України у діяльності координаційних органів СНД. РНБО також доручила Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів стосовно припинення дії окремих міждержавних угод.