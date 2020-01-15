Посольство Канади прокоментувало законопроєкт змін до Конституції щодо децентралізації

Посольство Канади в Україні закликало узгодити зміни до Конституції України щодо децентралізації з принципами Європейської хартії місцевого самоврядування.

Про це диппредставництво заявило у Twitter.

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроєкту №2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами Європейської хартії місцевого самоврядування", - зазначили канадські дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”.

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент.

Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

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Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до Конституційного Суду президентський законопроєкт №2598.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 14 січня заявив журналістам, що 24 січня планується провести позачергове засідання Верховної Ради для голосування законопроєкту про децентралізацію.