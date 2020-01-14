Милованов захищає високі зарплати топ-чиновників і просить розуміння

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов просить суспільство дозволити уряду платити міністрам та їхнім заступникам високі заробітні плати, щоб наймати на роботу професіоналів.

Про це він сказав під час медіа-заходу у форматі мосту із регіонами, присвяченого проєкту закону "Про працю" №2708, що проходить в Укрінформі.

"Я просив би, щоб мої заступники продовжували отримувати високу зарплату. Тому що в них є сім’ї, в них є діти, в них є ринок. І коли підуть мої заступники, які є, я впевнений, чесні професіонали, то я не зможу робити ніяких покращень для України в економіці. Тому я дуже звертаюся до суспільства дозволити нам платити високі зарплати на державній службі. Це важливо для розвитку України", - сказав Милованов.

За його словами, "якщо ми хочемо, щоб у нас були компетентні лідери в країні, компетентні держслужбовці, ми маємо їм платити трошки нижче ринкової зарплати".

"Чому суспільство проти високих зарплат? Тому що середня зарплата в Україні 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. На певних підприємствах України, можливо, на професійних, - 17-20 тис. грн. Звичайно, при таких умовах політично не можна платити зарплати 100 тис. грн чи 200 тис. грн. Але поки ми не будемо платити такі високі зарплати, ми не зможемо мати професіоналів у державі та держава не буде розвиватися. Тут суспільству вирішувати: чи певна несправедливість на період розвитку держави, чи справедливість, але уповільнення і відтермінування розвитку держави. Я б хотів жити в країні, де на сьогоднішній час середня зарплата має бути не 10 тисяч, а 30-40 тисяч гривень", - сказав міністр.

Він попросив суспільство підтримати можливість уряду наймати на роботу професіоналів із ринку праці.

"На зарплату 18 тис. грн чи 12 тис. грн я не можу взяти людину, яка буде перевіряти фінансові плани державних підприємств, на яких крадуть мільйони доларів. Мені потрібні професіонали. Я прошу дозволити суспільству підняти зарплати державним службовцям, не собі, а державним службовцям", - сказав він.

Водночас на уточнення, чи задоволений Милованов своєю зарплатою, відповів: "Моя зарплата не має сенсу. Моя зарплата є в декларації. За минулий рік вона була 8 млн грн як професора: частина — з українських університетів, частина — з американських університетів. Це те, що хороші професори мають заробляти в Україні".

Він наголосив, що будь-яка зарплата на посаді міністра не буде для нього суттєвою, "тому що нащо така велика зарплата?".

"Я не витрачаю гроші. Я мало витрачаю гроші. Я по суті їм у їдальні та їжджу на "Убері", на машині міністерства. Я відкладаю гроші на пенсію та на дітей, щоб я не переймався, що коли мені треба буде в лікарню, щоб я міг дозволити якісних лікарів. І це є інша проблема, — немає пенсійної реформи. Високі зарплати потрібні всім не для того, щоб витратити, а для того, щоб забезпечити своє майбутнє", - наголосив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту "Про працю" та анонсувала протестні акції.

28 грудня 2019 року Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт "Про працю". Документ №2708 передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізацію українського законодавства з європейським.