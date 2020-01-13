Ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль сподівається наприкінці лютого запустити новий проект - платформу для розвитку людського капіталу, спрямовану на реальне втілення ідеї соціальних ліфтів.

Про це Зеркаль заявила в інтерв'ю виданню "Гордон" у відповідь на питання про те, чим займеться після звільнення з МЗС.

"Ми створюємо платформу для розвитку людського капіталу, спрямовану на реальне втілення ідеї соціальних ліфтів, які дадуть людям можливість найбільш повної реалізації їх талантів і можливостей. Як саме? Шляхом навчання, підвищення можливостей і розширення горизонтів розуміння процесів як зовнішньополітичних, так і вузькоспеціальних. Нашою метою є підготовка державників, готових працювати на розвиток країни не тільки в держапараті, а й в бізнесі", - сказала дипломат.

Вона додала, що для цього працюватиме з різними людьми, міжнародними організаціями та інститутами для залучення їх експертизи в Україні, а сам проект буде чимось на зразок Інституту Аспена, куди відбираються люди з певними схильностями, і їм надається можливість розвивати свої здібності і стати частиною певного ком'юніті.

За її словами, проект планується створювати за рахунок фандрайзингу.

"Для цього створюється наглядова рада, куди увійдуть дуже шановні люди - колишні міністри країн ЄС і не тільки, може, і колишні президенти. Починати з нуля складно, але у тебе є шанс зробити все так, як ти це бачиш, і досягти того, щоб воно працювало добре. Сподіваюся, ми зможемо запустити проект до кінця лютого", - спрогнозувала Зеркаль.

Інститут Аспена (Aspen Institute) - міжнародний некомерційний дослідницький колектив, зайнятий вивченням різних аспектів лідерства. Цю організацію було засновано в 1950 році і спочатку вона називалася Аспеновскім інститутом гуманістичних досліджень. Її мета полягає в здійсненні освітньої діяльності та проведенні міжнародно-орієнтованих досліджень з найбільш актуальних суспільних питань на стику політичних технологій, біхевіористської психології і соціальної інженерії.