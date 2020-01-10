Помпео - Зеленському: Штати допоможуть Україні у розслідуванні авіатрощі МАУ

США підтримують Україну й готові надати допомогу в розслідуванні щодо літака "Міжнародних українських авіаліній", який розбився в Ірані.

Про це державний секретар США Майк Помпео сказав Президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, написав він у Twitter.

"Розмовляв з Президентом України Зеленським, аби висловити найглибші співчуття з приводу загиблих внаслідок трагічної катастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України". Ми підтримуємо Україну та готові запропонувати нашу підтримку й допомогу в розслідуванні", - зазначив Помпео.

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Як повідомлялося, у катастрофі літака МАУ загинули 176 осіб, з них 11 українців.

Раніше Зеленський заявив, що отримав важливі дані від США про трагедію.

Західні лідери заявили, що, швидше за все, літак був збитий іранською ракетою класу "земля-повітря". Іран це заперечує.