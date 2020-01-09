Новий голова ОБСЄ здійснить свій перший візит до України

Прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама здійснить в наступні тижні свій перший візит до України як чинний голова ОБСЄ.

Про це Еді Рама заявив під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер у Відні, представляючи пріоритети Албанського головування у 2020 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"СММ та Україна будуть ціллю мого першого візиту в наступні тижні як чинного голови ОБСЄ", - сказав він.

Еді Рама наголосив, що "криза в та навколо України залишається головним безпековим викликом у Європі".

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За його словами, дуже важливою залишається роль СММ ОБСЄ в питанні досягнення миру на Донбасі, "шлях до якого є довгим".

"Албанське головування виконуватиме свою роботу в плані просування повної імплементації Мінських домовленостей, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи та політичний процес у нормандському форматі", - заявив чинний голова ОБСЄ.

Фото: novostimira.net