Новий голова ОБСЄ здійснить свій перший візит до України
Про це Еді Рама заявив під час спеціального засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер у Відні, представляючи пріоритети Албанського головування у 2020 році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"СММ та Україна будуть ціллю мого першого візиту в наступні тижні як чинного голови ОБСЄ", - сказав він.
Еді Рама наголосив, що "криза в та навколо України залишається головним безпековим викликом у Європі".
За його словами, дуже важливою залишається роль СММ ОБСЄ в питанні досягнення миру на Донбасі, "шлях до якого є довгим".
"Албанське головування виконуватиме свою роботу в плані просування повної імплементації Мінських домовленостей, підтримуючи зусилля Тристоронньої контактної групи та політичний процес у нормандському форматі", - заявив чинний голова ОБСЄ.
Фото: novostimira.net