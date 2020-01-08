Президент і прем’єр Польщі висловили співчуття з приводу катастрофи українського літака в Ірані

Президент Польщі Анджей Дуда і глава польського уряду Матеуш Моравецький висловили співчуття сім’ям загиблих на борту літака української авіакомпанії МАУ, який розбився у середу вранці поблизу Тегерана.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я глибоко вражений цією новиною. Розділяю біль і терпіння з родинами усіх жертв",- йдеться в офіційному листі президента РП.

Польський прем’єр Матеуш Моравецький у своєму дописі y Twitter також висловив співчуття сім’ям усіх загиблих.

"Особливо близько ми думками з іранцями, канадцями, українцями, німцями, британцями, шведами та афганцями, які втратили своїх друзів та близьких",- підкреслив Моравецький.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA