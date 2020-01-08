Посольство: Будь-які заяви щодо причин катастрофи в Ірані до рішення комісії - не офіційні

Будь-які заяви щодо причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані (Іран) до рішення комісії не носять офіційного характеру.

Про це повідомляє Посольство України в Ісламській Республіці Іран.

"Інформація щодо причин авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру", - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що посольство активно займається з’ясуванням обставин катастрофи та формальностями, пов’язаними з цим.

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк перебуває на місці аварії.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня орієнтовно о 6.00 за тегеранським часом (близько 4.30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними компанії МАУ, на зазначений рейс придбали квитки 168 осіб.

Усі пасажири та члени екіпажу загинули. На борту було 11 українців — двоє пасажирів та дев’ять членів екіпажу.

Серед загиблих — громадяни семи країн: Іран — 82; Канада — 63; Україна - 2 + 9 (екіпаж); Швеція — 10; Афганістан — 4; ФРН — 3; Велика Британія — 3.

Посольство висловлює співчуття усім близьким та родичам загиблих.

Для родичів жертв та представників ЗМІ посольством відкрито гарячу лінію (+98 21) 22 72 26 58.

Раніше Посольство повідомляло, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається". Однак невдовзі цю фразу з повідомлення було виключено.

Фото: AA