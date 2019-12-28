Кабмін вніс до Ради законопроєкт про працю

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт закону “Про працю”.

Про це ідеться на сайті парламенту.

Відповідний документ зареєстровано у суботу, 28 грудня 2019 року, під реєстраційним номером 2708.

Текст самого законопроєкту та супровідні документи на сайті поки що не опубліковані.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 27 грудня затвердив законопроєкт "Про працю".

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.