Президент звільнив Грицака в запас СБУ

"Звільнити генерала армії України Грицака Василя Сергійовича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - йдеться у тексті указу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський 29 серпня вніс проєкт постанови про звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України, а також проєкт постанови про призначення на цю посаду Івана Баканова.

Василь Грицак перебував на посаді голови СБУ з 2 липня 2015. Він подав рапорт про звільнення, однак тоді Рада не проголосувала за це. 29 серпня Рада підтримала постанову про звільнення Грицака з посади голови Служби безпеки України.