Порошенко подякував Меркель за привітання з Різдвом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто привітала п'ятого Президента України Петра Порошенка з Різдвом.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую Ангелі Меркель за особисте привітання з Різдвом Христовим та Новим роком. Навзаєм бажаю веселих свят та успішного і щасливого 2020 року!", - зазначив політик.

Свій допис у соцмережі експрезидент доповнив фотокопією листа, підписаного канцлеркою ФРН.

Як повідомлялося, 5 грудня, увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.