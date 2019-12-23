Тимчасовим повіреним США в Україні замість Тейлора може стати Крістіна Квін

Новим тимчасовим повіреним у справах США в Україні замість Вільяма Тейлора, який залишає цю посаду на початку наступного року, стане його діюча заступниця Крістіна Квін.

Про це повідомив сам Тейлор, відповідаючи на запитання під час онлайн-трансляції у Facebook.

"Крістіна Квін дуже добре професійно підготовлена й готова перейняти справи з початку наступного місяця. Вона буде відповідати за наше посольство протягом наступних кількох місяців, доки справжній, наступний посол буде обраний та відправлений у Сенат на затвердження", - зазначив Тейлор.

Тейлор запевнив, що у США працюють над тим, щоб американське посольство у Києві очолила дуже кваліфікована людина, яка прихильно ставиться до України й хоче працювати на цій посаді.

Як повідомлялося, Тейлор став тимчасовим повіреним у справах США в Україні у травні цього року після того, як посол Марі Йованович достроково завершила свою роботу в Києві.

Фото: US embassy