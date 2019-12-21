Зеленський присвоїв нові ранги десятьом дипломатам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці працівників дипломатичної служби України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла присвоєно послу України в Республіці Болгарія Віталію Москаленку.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно завідувачам відділів Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу Офісу Президента України Ігорю Брусилу та Олександру Клименку, послу України в Республіці Індонезія Володимиру Пахілю та раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці Віктору Пономарьову.

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Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно послу України в Румунії Олександру Банькову, начальнику Управління генерального секретаріату Міністерства закордонних справ України Святославу Драчу, раднику-посланнику Посольства України в Королівстві Нідерланди Наталії Коломієць, раднику-посланнику Посольства України в Японії Юрію Лутовінову і послу України в Алжирській Народній Демократичній Республіці Максиму Субху.