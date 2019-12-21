Зеленський присвоїв нові ранги десятьом дипломатам

Зеленський присвоїв нові ранги десятьом дипломатам

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський присвоїв дипломатичні ранги низці працівників дипломатичної служби України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, дипломатичний ранг Надзвичайного i Повноважного Посла присвоєно послу України в Республіці Болгарія Віталію Москаленку.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоєно завідувачам відділів Департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу Офісу Президента України Ігорю Брусилу та Олександру Клименку, послу України в Республіці Індонезія Володимиру Пахілю та раднику-посланнику Посольства України в Китайській Народній Республіці Віктору Пономарьову.

Читайте також: Зеленський змінив послів України у чотирьох країнах

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно послу України в Румунії Олександру Банькову, начальнику Управління генерального секретаріату Міністерства закордонних справ України Святославу Драчу, раднику-посланнику Посольства України в Королівстві Нідерланди Наталії Коломієць, раднику-посланнику Посольства України в Японії Юрію Лутовінову і послу України в Алжирській Народній Демократичній Республіці Максиму Субху.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-