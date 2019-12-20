У МЗС нагадали Путіну, що Москва свого часу підпорядковувалась Києву
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України. Заява (з цього приводу - ред.) буде сьогодні", - сказав Боднар.
Він підкреслив, що "ніякий наратив Путіна, ніякі його видумки" не спрацюють.
"Більше того, давайте звернемося в історію - хто кому належав. Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - резюмував дипломат.
Як повідомлялося, російський президент Путін під час пресконференції 19 грудня заявив, що частина України є російською територією, з якою РФ розбереться. За його словами, "це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна".