У МЗС нагадали Путіну, що Москва свого часу підпорядковувалась Києву

Міністерство закордонних справ засуджує зазіхання Росії у будь-якій формі на територіальну цілісність України, зокрема і у формі буцімто історичного наративу президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми однозначно засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України. Заява (з цього приводу - ред.) буде сьогодні", - сказав Боднар.

Він підкреслив, що "ніякий наратив Путіна, ніякі його видумки" не спрацюють.

"Більше того, давайте звернемося в історію - хто кому належав. Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Тож давайте говорити про коріння, а не про наслідки", - резюмував дипломат.

Як повідомлялося, російський президент Путін під час пресконференції 19 грудня заявив, що частина України є російською територією, з якою РФ розбереться. За його словами, "це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна".