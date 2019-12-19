У Європарламенті вкотре підтвердили перспективу вступу України в ЄС — Порошенко

У Європарламенті вкотре підтвердили перспективи членства України у Євросоюзі та позитивно оцінили прогрес реформ.

Про це повідомив журналістам п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко за результатами засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у четвер у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Одна з правок (до підсумкової заяви за результатами засідання - ред.) стосувалася чіткої перспективи членства України у Євросоюзі. Хочу наголосити, що у документі буквально процитована стаття із Конституції України, де зазначено, що стратегічною метою є повноправне членство України у Європейському Союзі та НАТО, як кінцева перспектива. В іншому пункті документа було зазначено посилання на 49-ту статтю (Угоди про ЄС – ред.), де чітко наголошено право України претендувати на членство, та на відповідному зобов’язанні ЄС прийняти Україну після виконання усіх необхідних вимог і критеріїв", - розповів Порошенко.

Серед інших принципових питань він відзначив зацікавленість української сторони у збільшенні інтенсивності співпраці й підвищення ролі України у порядку денному Євросоюзу.

"По-третє, йдеться про чітке формулювання, що у нас ніякий не конфлікт на сході України, а це є російська агресія проти суверенної, незалежної держави. Це вже стало нормою документів ЄС та інших міжнародних документів, які засвідчують порушення Росією міжнародного права", - додав п'ятий президент України.

Окрім цього, повідомив Порошенко, до документа включена позиція про засудження будівництва "Північного потоку-2" та відносно підтримки збереження транзиту газу через територію України з метою забезпечення енергетичної безпеки.

Лідер "Європейської солідарності" відзначив, що учасники засідання визнали прогрес реформ в Україні, проведених за останні п'ять років, а також закликали Єврокомісію затвердити нову програму макрофінансової допомоги державі.

Порошенко відзначив, що підсумкова заява та рекомендації за результатами засідання Парламентського комітету асоціації були ухвалені одноголосно з урахуванням усіх основних поправок української делегації.