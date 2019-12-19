Геращенко каже, що йому вистачає близько 64 тисяч зарплати

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що отримує за місяць з вирахуванням податків близько 64 тисяч гривень зарплатні.

Про це Геращенко повідомив в інтерв'ю "Фактам".

«Скажу точну цифру. Нараховується 80 840 гривень, з вирахуванням податків - близько 64 тисяч. Мені вистачає», - уточнив Геращенко.

Як повідомлялося, раніше на «скромні» зарплати скаржилися і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, і міністр юстиції Денис Малюська.