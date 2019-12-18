Білецький заявив, що акція проти ринку землі триватиме і завтра

Акція протесту проти ринку землі під Верховною Радою продовжиться і завтра.

Про це журналістам заявив лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький на брифінгу біля ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра однозначно буде акція. Єдине, що може нас спинити - якщо Аграрний комітет ухвалить рішення, що вони не будуть виносити законопроєкт про продаж землі на розгляд", - сказав Білецький.

Як повідомлялося, під Верховною Радою 17 грудня пройшло кілька масових акцій, зокрема проти ринку землі, щодо автомобілів з єврономерами і на підтримку законопроєктів, які стосуються Трудового кодексу.

У середу, 18 грудня, мітинг проти ринку землі продовжився під стінами Верховної Ради.