У “Слузі народу” кажуть, що Рада у середу працюватиме до “переможного”

Верховна Рада 18 грудня продовжить роботу до вичерпання питань порядку денного.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія за результатами консультацій Голови Верховної Ради з лідерами фракцій та членами Аграрного комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні під час наради ми обговорювали, як надалі працюватиме Верховна Рада, та дійшли висновку, що парламент повинен працювати відповідно до чинного законодавства. Відучора нічого не змінилося: як ми і наполягали, аграрний комітет має працювати у тому штатному режимі, в якому мав працювати і вчора, без усіх цих подій», - сказав Арахамія.

Він підкреслив, що Верховна Рада загалом продовжить роботу у пленарному режимі згідно із затвердженими календарним планом.

«Вчора ми пропустили дуже багато важливих законопроєктів, і тому я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо знайти достатньо голосів для того, що сьогодні працювати до вичерпання порядку денного і таким чином хоч якось надолужити втрачене. З якою швидкістю Аграрний комітет буде опрацьовувати поправки до закону про ринок землі, подивимося сьогодні о 15.00 – тоді має бути перше засідання комітету. Вони будуть працювати стільки, скільки є сили, ми зі свого боку пропонуємо купити піцу, щоб вони могли попрацювати подовше», - уточнив політик.

Водночас, Арахамія не виключає, що до кінця поточного тижня Рада може проголосувати за те, щоб додати наступного тижня кілька пленарних засідань.

«Змінити календарний план ведення сесії можливо але, не раніше п’ятниці», - додав Арахамія.

Як повідомлялося, 17 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дочасно закрив вечірнє засідання парламенту після консультацій з керівниками парламентських фракцій.