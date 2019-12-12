Законопроєкт про скасування “мовного” закону обговорять після реєстрації у Раді — Арахамія

Депутатська фракція партії «Слуга народу» обговорить на своєму засіданні питання щодо ініційованого її представником Максимом Бужанським законопроєкту щодо скасування закону про мову після його реєстрації у парламент.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас не було ніякого обговорення на фракції. Я знав про ці плани пана Бужанського: він чекав висновку Венеційської комісії, це його позиція, він зареєстрував відповідний законопроєкт... Ми не можемо заборонити будь-якому депутату вносити будь-який законопроєкт. Коли цей законопроєкт зареєструють і він надійде до якогось комітету, ми це будемо виносити на фракцію», - зазначив Арахамія.

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Як повідомлялося, 10 грудня народний депутат від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський повідомив у Facebook, що вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. На сайті ВР досі немає даних про реєстрацію відповідного законопроєкту.

6 грудня було ухвалено доповідь Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) щодо "мовного закону". У ній ідетьсяпро те, що закон України про забезпечення функціонування української мови не забезпечує балансу щодо збереження мовних прав національних меншин.