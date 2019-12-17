Малюська задекларував понад 1 мільйон пенсії від МБРР

Міністр юстиції України Денис Малюська задекларував понад 1 млн грн доходу від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Відповідні зміни внесені в декларацію міністра 16 грудня 2019 року.

Згідно з інформацією, Малюська задекларував 1 056 038 грн.

Так, у графі "вид доходу" вказано "пенсія", а джерелом зазначається юридична особа International Bank for Reconstruction and Development (Міжнародний банк реконструкції та розвитку", що знаходиться у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV Малюська заявив про те, що отримав свою пенсію у США і йому нарахували більше мільйона гривень.

"Мені там на рік вистачить. Але далі – не знаю, побачимо", - сказав міністр.