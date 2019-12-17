Прокурор Києва подав у відставку

Прокурор Києва Роман Говда подав у відставку.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

"11 грудня написав заяву за власним бажанням. Вчора був останній день на роботі. Тепер звільнений з органів прокуратури", - заявив він.

Говда запевнив, що на нього ніхто не тиснув. “Був важкий рік. Ми його пережили”, - сказав він та додав, що надалі збирається працювати у приватному секторі.

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Як повідомлялося, Говда очолив столичну прокуратуру у липні 2016 року. До цього він працював заступником генпрокурора і прокурором Одеської області.