Заступниця Скалецької написала заяву на звільнення

Заступник міністра охорони здоров'я Младена Качурець написала заяву про звільнення з МОЗ за власним бажанням.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву", - написала Качурець.

Вона зазначила, що має намір і надалі працювати над "втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи", але не з цим складом Міністерства охорони здоров'я.

Також у своєму дописі Качурець, серед іншого, наголосила, що в МОЗ досі не затверджений розподіл обов’язків між заступниками, через що вони не можуть повноцінно реалізовувати свої повноваження.

Младена Качурець була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 11 вересня 2019 року.