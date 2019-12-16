Знайомтесь, Олександр Новіков — новий глава НАЗК

Прокурор Новіков вважає, що завдання керівника НАЗК – створити такі умови, щоб туди йшли ті люди, які готові служити, а не займатися бізнесом на державній службі

Провалений запуск е-декларування, 164 перевірених декларацій з півтора мільйона, високі премії собі коханим – і так далі, так далі. Скандал за скандалом. За весь час існування, важко знайти того, хто б не критикував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Відомству закидали і неефективність, і некомпетентність, і... Власне, саме за колишнього очільництва агентства Наталією Корчак, яка демонструвала свою спрямованість на все що завгодно, тільки не на антикорупційне законодавство, цей орган здобув відповідну репутацію. Нині всі чекають на рішення Вищого Антикорупційного суду щодо звинувачення колишньої глави одного з ключових антикорупційних відомств в корупції й це, схоже, нікого не дивує…

16 грудня міжнародні та українські експерти визначились з кандидатом на голову НАЗК — це прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Олександр Новіков. Чи є нині шанс, що ця інституція нарешті матиме, що називається, другу спробу?

Що відомо про нього відомо?

37-річний Олександр Новіков родом із Сум, одружений. Освіту він здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

У середині 2000-х працював слідчим помічником прокурора в Сумах, згодом став прокурором відділу захисту майнових, інших особистих прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Сумської області.

Згодом перебрався до Києва, де останнім часом працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. До речі, у 2015 році Новіков був претендентом на посаду першого заступника голови САП. Тоді комісія пропонувала призначити Новікова як одного з трьох кандидатів заступником Холодницького. Але не склалося .

Згідно з декларацією Новікова за 2019 рік, його заробітна платня складає понад 562 тисячі гривень на рік. 110 тисяч гривень він має на рахунку. Задекларував квартиру в Києві площею 59,3 кв. метра, а також автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску, але зазначив, що цю автівку у нього викрали. Ще одна автівка, згадана в декларації, - ВАЗ-21099, яку йому у 2008 було передано за довіреністю. Дружина пана Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2003 року випуску.

Із цікавого... Олександр Новіков був у групі прокурорів ГПУ в провадженні, де було складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину слідчому Слідчого комітету РФ Артуру Найманову за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності чотирьох громадян України (Корчинського, Яценюка, Мазура и Яроша) за нібито їх участь в збройних зіткненнях в Чечні в 1994-1995 роках і вбивстві 30-ти російських військових.

Але одна з його найбільш гучних справ – щодо несанкціонованої зміни результатів ЗНО, привласнення та легалізації коштів Державного бюджету України та Американських рад з міжнародної освіти (Детальніше - тут ). У справі були замішані діти політиків і чиновників, які нібито могли поступити до вишів за сфальсифікованими результатами іспитів. Тоді слідство підозрювало, що за сприяння голови Центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука та групи інших співробітників з 2008 по 2015-й завищувалися результати ЗНО дітей деяких високопосадовців. "З цих 200 осіб переважна більшість - діти працівників апарату Верховної Ради, народних депутатів колишнього скликання, в тому числі окремих перших керівників Верховної Ради. Є серед них керівники колишні Генеральної прокуратури, міністерства внутрішніх справ, міністерства оборони України. Я називаю ті органи, де зафіксовано десятки фактів таких дій. В тому числі Державна фінансова інспекція, зараз Державна аудиторська служба України", – заявив Новіков.

Основні тези із співбесід та мотиваційний лист “на посаду”

За словами пана Новікова, ця робота потрібна йому для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти. У своєму мотиваційному листі Новіков зазначив, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК. Додав, що свого часу був рекомендований на посаду першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як приклад результативності Новіков навів досудове розслідування у Європолі (Агентстві Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності. – Ред.) разом із правоохоронцями із США, Німеччини, Болгарії, Грузії та Молдови за фактами транснаціонального відмивання коштів кіберзлочинності. «У зареєстрованому мною провадженні спрямовано до суду обвинувальний акт щодо Міністра юстиції України Лавриновича О.В., що розтратив 1,1 млн. дол. США під виглядом юридичної допомоги у справі «Тимошенко проти України», розгляд якої Європейським судом з прав людини на час закупівлі був завершений. Результати боротьби з корупцією кримінально-правовими засобами переконали мене, що долати її треба найперше превентивними засобами. Превентивні антикорупційні механізми є компетенцією НАЗК». І додав: “На мою думку, НАЗК має очолити професіонал у сфері діяльності цього органу, інформаційних технологій, машинного аналізу даних, проектів інформатизації, виявлення корупційних ризиків, який має практичний досвід їх усунення, у стягненні необґрунтованих доходів, здатний забезпечити автоматичну перевірку щорічно 2,1 млн декларацій та притягнення за її результатами винних до відповідальності”.

Пропонуємо також ознайомитися з деякими тезами із співбесіди Олександра Новікова, котрі на своїй ФБ-сторінці оприлюднив юрист Вадим Валько (відео його співбесіди з конкурсною комісією можна переглянути - тут ):

найкращий механізм запобігання корупції – це забезпечення невідворотності покарання;

улюблена норма Конституції (ст.19): органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

прикладом бачить Сингапур;

згадав youcontrol.com.ua – Ю-Контрол DOZORRO Prozorro Clarity project, Ring як інструменти, що необхідно взяти вже напрацьовані інструменти і використовувати при автоматичній перевірці декларацій;

готовий ризикувати;

проходив навчання в Європолі, Євроюсті; напряму працював з працівниками правоохоронних органів Німеччини, Франції, з представником ФБР у посольстві США в Україні, прокурорами департаменту юстиції США;

вважав і зараз вважає, що перше, чим мало б зайнятися НАБУ і САП на його думку – це розслідування 14 осіб із санкційного списку ЄС, а ГПУ не розслідувала належним чином ці справи;

27.11.19 виступав від імені України на зустрічі прокурорів Європи та Середземноморського басейну, вільно володіє англійською;

найкраща форма залучення громадськості – це громадські ради;

цікаве питання було щодо можливості потенційного призначення його заступника, який був би геєм – не вважає, що тут наявні будь-які ризики і для нього така інформація не була б підставою для неподання такої кандидатури, в першу чергу його цікавлять професійні якості та доброчесність;

нещодавно успішно пройшов етап оцінювання прокурорів ГПУ;

отримував погрози і не раз. Але сказав, що участь кількох прокурорів у 1 справі убезпечує від реалізації таких погроз;

вважає, що у нас є проблема із професійною етикою представників юридичної спільноти: суддів, прокурорів та адвокатів;

державна служба – це “про служіння”, а завдання керівника НАЗК – створити такі умови, щоб туди йшли ті люди, які готові служити, а не займатися бізнесом на державній службі;

працівники НАЗК у своїй більшості є нормальними людьми, які просто “заплуталися”. Щодо середньої ланки (керівники управлінь та департаментів) – особисто не знайомий, але в є колишні колеги, які зараз працюють в НАЗК, і треба поспілкуватися з ними, а також з Ганною Соломатіною, і тоді скласти свою думку.

Останні слова на співбесіді: “Сподіваюся, що ви зробите правильний вибір, а не такий, який стався із вибором керівника САП у 2015 році”.

Експерти про нового главу НАЗК: є підстави для обережного оптимізму

Комісія оцінила Олександра Новікова як кандидата, який найліпше відповідає критеріям, прописаним у законі про запобігання корупції. Так, колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильман Хоппе сказав: “Після інтенсивних обговорень, я гадаю, що ми можемо відкрити результати нашого рішення і назвати ім'я кандидата, якого підтримує комісія. Це кандидат Новіков”. Закордонний експерт також наголосив, що Новіков має належний досвід: “Його стратегічне бачення, результати тестування, відповіді під час співбесіди та решта документів змогли переконати комісію, що він найкраща особа, яка зможе провадити необхідні реформи для того, аби відновити довіру та прозорість у роботі НАЗК”.

Виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик зазначив, що теперішній Комісії з добору він здається тим кандидатом, який має найкращу комбінацію досвіду, знань та доброчесності.

Андрій Боровик

“З відкритих джерел ніякої критичний інформації щодо нього не виявили. Але. Зважаючи на минулий досвід з відбору у нашій країні, зокрема на очільників НАЗК, не хочу забігати вперед. Декілька місяців тому Верховна Рада проголосувала зміни до законодавства, які дали можливість перезапустити НАЗК. Я сподіваюсь що пан Новіков гідно використає цю можливість і запустить цей потужний орган на повну, і що за пошуком у гугл “НАЗК” вирізнятиметься не скандалами та преміями, а реальними прикладами боротьби з недобросовісним декларуванням та фінансуванням політичних партій”, – зазначив Боровик.

Своєю чергою член правління Асоціації правників України виконавчий, директор ГО "Адвокат майбутнього" Андрій Вишневський розповів, що ніколи раніше про не чув про Олександра – ні поганого, ні хорошого. І це, каже він, швидше добрий знак.

Андрій Вишневський

“Важливо, що на відміну від попередніх досвідів проведення конкурсів до НАЗК, цього разу конкурс проведено за прозорою процедурою, фаховим складом комісії, без очевидного політичного тиску, повною мірою на засадах професіоналізму і доброчесності. Це додає довіри до результатів відбору та дає підстави для обережного оптимізму”, – вважає Вишневський.

Подібну думку озвучив також член правління “Харківського антикорупційного центру” Дмитро Дробот.

Дмитро Дробот

“Чесно кажучи, я дивився усі дванадцять годин співбесід кандидатів, але навіть не міг подумати, що саме Новіков стане фаворитом комісії. Не можу сказати, що в мене немає довіри до комісії, навпаки, думаю, вони максимально оцінили його професійні якості. Що мені про нього відомо? Ну, це людина із прокуратури, власне, і досі там працює. Має досить гарну репутацію. Хоча, були чутки, що він є людиною Авакова. Утім вони не підтвердилися – жодних фактів не знайшли. Від колег знаю, що він у принципі брав справи, які не дуже хотіли інші прокурори, так звані “нежирні” справи, і постійно займав принципову позицію (…) На жаль, перший запуск НАЗК не дав очікуваних результатів. Якщо ситуація повториться удруге, боюся, що розчарування в антикорупційній реформі дійде до критичної межі”.

Мирослав Ліскович. Київ