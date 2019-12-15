Ексдепутат Держдуми РФ: Путін боїться таких людей, як Зеленський

Путін боїться таких людей, як Зеленський і тому не зміг реалізувати свій план на зустрічі нормандської четвірки.

Про це заявив ексдепутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов в ефірі програми "Крим.Реаліі" на Радіо Свобода.

"По-перше, він (Володимир Зеленський - ред.) іншого віку людина. По-друге, він харизматик. Путін дуже боїться харизматиків, це абсолютно не його типаж людей. По-третє, Путін - маніпулятор, як КГБшник, а Зеленський - маніпулятор, як актор", - сказав Пономарьов.

Він зазначив, що у Путіна "знову коса заходить на камінь", і його план на зустрічі у нормандському форматі не реалізувався.

"Мені здається, що Володимир Олександрович просто хотів обдурити Володимира Володимировича, заманивши на цю зустріч. Тому що, судячи з усього, його команда грала у такі піддавки, вдаючи, що вони узгодили якісь компромісні питання", - сказав Пономарьов.

Він вважає, що Путін не поїхав би на зустріч, якби не був упевнений, що їде за великою перемогою.

"А виявилося, що не так, що Володимир Олександрович не такий простий. Хоча, звичайно, і певний елемент наївності в цьому був. Він вважав, що подивившись Путіну в очі, він зможе його в чомусь умовити. Я не думаю, що він очікував побачити душу. Але, думаю, що він очікував, з усім тим, що зможе вийти на якісь компроміси під час особистої розмови ", - зазначив ексдепутат Держдуми.

І нагадав, як Зеленський в одному з інтерв'ю сказав, що "не очікував, що Путін буде таку увагу приділяти, з моєї точки зору, малозначним деталям".

"Тобто, насправді виявилася нічия - ні Путіну не вдалося продавити то, що він хотів, ні Зеленському не вдалося затягнути Путіна на ті рішення, які він очікував", - підкреслив Пономарьов.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини. У ній взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

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Перед самітом Зеленський мав зустріч з лідерами Франції та ФРН, а в перерві - з президентом РФ.