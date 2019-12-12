Рада відхилила скасування змін до закону про ринок електроенергії

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 2233-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 04.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Проєкт постанови підтримали 47 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таке рішення Ради відкриває можливість для підписання закону Головою ВР Дмитром Разумковим і передачу його на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким пропонується надати Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.

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Закон, зокрема, доповнено статею про заборону продажу/постачання електроенергії з Російської Федерації за двосторонніми договорами.

Як ідеться в пояснювальній записці, метою закону є забезпечення законодавчого врегулювання механізму виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.