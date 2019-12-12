Рада відхилила скасування змін до закону про ринок електроенергії
Проєкт постанови підтримали 47 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Таке рішення Ради відкриває можливість для підписання закону Головою ВР Дмитром Разумковим і передачу його на підпис Президенту.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким пропонується надати Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.
Закон, зокрема, доповнено статею про заборону продажу/постачання електроенергії з Російської Федерації за двосторонніми договорами.
Як ідеться в пояснювальній записці, метою закону є забезпечення законодавчого врегулювання механізму виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечення теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.