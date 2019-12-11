У Вітебську відкрили Почесне консульство України

У білоруському Вітебську в середу відкрили Почесне консульство України.

Про це повідомляє Белта.

"Робота над відкриттям консульства у Вітебську велася близько півтора року", - зазначив посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Він додав, що нове консульство сприятиме розвитку відносин районів Вітебської області з українськими регіонами.

"Покладаю великі надії на почесного консула Ігоря Калініченка. Він бізнесмен, головною в його роботі буде допомога в налагодженні економічних відносин, щоб українським підприємцям було легше створювати свою справу в Вітебську. Чекаємо, що і вітебський бізнес піде в Україну", - сказав посол.

Дипломат висловив сподівання, що буде активізовано роботу товариства українців у Вітебську. Також консульство допомагатиме у вирішенні питань громадян України під час перебування в Білорусі, захисту їхніх прав.

Відзначається, що за січень-жовтень товарооборот Вітебської області з Україною становив $ 264,2 млн, у тому числі експорт - $ 196,9 млн. Істотно збільшився обсяг поставок в Сумську (зростання у 9 разів), Одеську (в 4,5) і Львівську (в 2) області. Найбільша частка в товарообороті з Україною належить Києву, Житомирській, Одеській і Дніпропетровській областям.

Фото: Олег Климкович, Белта