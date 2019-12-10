РФ втягує Україну в легалізацію сепаратистів без повернення кордону — польський дипломат

Директор варшавського Центру східних досліджень (OSW) Адам Еберхардт вважає, що переговори у "Нормандському форматі" в Парижі закінчились внічию.

Про це він написав у Twitter.

“Cкоріше 0:0, без гольових ситуацій. У мене складається враження, що сторони ведуть суперництво у різних дисциплінах. На цьому етапі Путін очікує відміни санкцій, а Зеленський сконцентрований на внутрішньому контексті – як довести, що він хоче досягнути мир без звинувачень у капітуляції”,- написав Еберхардт.

Натомість колишній заступник глави МЗС Польщі, експосол Польщі в Росії Катажина Пелчиська-Наленч написала у Twitter, що на її думку у цьому суперництві, на жаль, переміг Путін з рахунком 1:0.

“Зеленський отримав сумнівні шанси на обмін полонених, розмінування і тимчасове припинення вогню. У короткій перспективі він це “продасть” в Україні як успіх. Росія грає стратегічно: втягує Україну в легалізацію сепаратистів без повернення кордону. Німеччина і Франція це забезпечують. На жаль, 1:0 для Путіна”,- написала польський експерт.

Як відомо, у понеділок вперше за три роки і вперше за участі Володимира Зеленського у Парижі відбулася зустріч президентів у “Нормандському форматі”. За їх результатами прийнято спільне комюніке.