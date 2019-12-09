Українська делегація на нормандському саміті тримає державницьку позицію — Аваков
Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який у складі української делегації перебуває в Парижі, запевнив у дотриманні українською стороною державницької позиції на нормандській зустрічі.
Про це він написав у Twitter.
“Поки йдуть переговори... зал Єлисейського палацу чекає... Українська делегація тримає державницьку позицію!”, - зазначив Аваков.
Як повідомлялося, у Єлисейському палаці в Парижі тривають переговори лідерів нормандського формату.
Наразі Президент України проводить двосторонню зустріч з президентом РФ.
За результатами нормандського саміту лідери Франції, України, Німеччини та Росії мають затвердити спільне комюніке та вийти до ЗМІ.