Українська делегація на нормандському саміті тримає державницьку позицію — Аваков

Українська делегація на нормандському саміті тримає державницьку позицію — Аваков

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який у складі української делегації перебуває в Парижі, запевнив у дотриманні українською стороною державницької позиції на нормандській зустрічі.

Про це він написав у Twitter.

“Поки йдуть переговори... зал Єлисейського палацу чекає... Українська делегація тримає державницьку позицію!”, - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, у Єлисейському палаці в Парижі тривають переговори лідерів нормандського формату.

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Наразі Президент України проводить двосторонню зустріч з президентом РФ.

За результатами нормандського саміту лідери Франції, України, Німеччини та Росії мають затвердити спільне комюніке та вийти до ЗМІ.

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