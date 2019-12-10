Макрон: "Нормандський саміт" відновив довіру між сторонами

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що саміт у «нормандському форматі» дозволив відновити довіру між сторонами та надав поштовх для подальших дій.

Про це французький лідер заявив за результатами саміту у «нормандському форматі» 9 грудня у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Можу сказати, що пан Зеленський виявив політичну відданість і рішучість у якості президента України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах», - підкреслив Макрон.

Він також відзначив, що за результатами роботи саміту сторони досягли головного результату: поштовх у роботі.

«Ми намагаємося досягти справедливого і стійкого миру у цьому конфлікті, який не є замороженим. І це – відкрита рана на Європейському континенті», - сказав президент Франції.