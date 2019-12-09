Демократи вважають "ризиком" останній візит Джуліані в Україну

Останній візит ексадвоката Трампа Руді Джуліані в Україну був продовженням спроб президента отримати послугу від України щодо збору компромату на його політичних суперників, і це являє собою існування тривалих ризиків для США.

З такою заявою виступив у понеділок на слуханнях з імпічменту в Юридичному комітеті Палати представників голова комітету конгресмен Джеррольд Надлер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент закликав до іноземного втручання в наші вибори в 2016 році. Він вимагав цього й по відношенню до (виборів – ред.) 2020 року. І зрештою він був викритий (Конгресом – ред.)", - нагадав голова комітету.

Водночас, він підкреслив, що Трамп робить це знову й знову.

"Дозвольте нагадати вам, що особистий адвокат президента минулого тижня перебував в Україні, де зустрічався з посадовцями, очевидно, намагаючись здобути ту саму так звану послугу, яка сьогодні привела нас сюди та змусила Конгрес розглядати питання про імпічмент нинішнього президента. Такого роду дії являють собою тривалі ризики для нашої країни", - наголосив конгресмен від демократів.

Він підкреслив: "Докази свідчать, що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, поставив свої інтереси перед своєю країною, він порушив свої основні зобов'язання перед народом, він порушив присягу".

При цьому Надлер нагадав, що 25 липня Дональд Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському й "попросив його про послугу".

"Цей дзвінок був частиною скоординованих очевидних дій: спроб ініціювати розслідування – не масштабного розслідування проти корупції – а розслідування політичних конкурентів президента Трампа, й тільки його політичних конкурентів. Президент Трамп поставив свої інтереси перед інтересами країни", - сказав Надлер.

Він також заявив, що згідно з зібраними свідченнями й записами, президент Трамп зупинив оборонну допомогу, затверджену Конгресом Сполучених Штатів для України, а також процес підготовки зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським для того, щоби "отримати цю послугу від іноземного уряду".

Голова Юридичного комітету вкотре підкреслив: "Президент Трамп поставив свої інтереси перед інтересами країни".

Як повідомлялося, наприкінці вересня демократи в Палаті представників США ініціювали розслідування з імпічменту глави Білого дому. Після проведення закритих і публічних слухань, матеріали розслідування передані до Юридичного комітету, який має сформувати статті імпічменту президента США.

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