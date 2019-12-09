Міноборони “пропише”, що таке гібридний захист — заступниця міністра

В Міністерстві оборони України планують визначити термін гібридний захист та заходи з протидії гібридним загрозам, особливо в інформаційному просторі.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла заступниця міністра оборони України Аліна Фролова.

“Ми пропишемо, що таке гібридний захист і протидія гібридним загрозам. Розподілимо між нашими державними органами хто і за який напрямок відповідає, і будемо це робити. Для нас є важливим, як захист населення, так і захист Збройних сил, адже тиск здійснюється, зокрема, і на військовослужбовців”, - зазначила Фролова.

Вона відзначила, що сучасна війна передусім ведеться в інформаційному полі, тому й протидіяти потрібно в першу чергу там.

“Війна найперше ведеться в інформаційному просторі. Військова доктрина Росії, так звана доктрина Герасимова, чітко зазначає, що 3/4 це інформаційний компонент або економічний вплив, і лише 1/4 – це застосування фізичної сили. Наш ворог сприймає інформаційне поле, як поле битви. Тому, якщо ми кажемо про оборону держави, то ми повинні мати змогу захистити країну в інформаційному просторі і протидіяти інформаційним впливам. Тепер фізичне застосування сили іде разом з інформаційною складовою, яка підсилює цю спробу фізичного впливу”, - заявила Фролова.

На її думку, протидія інформаційним загрозам — це не виключна компетенція Мінінформполітики чи Міноборони, а й Міносвіти, Мінкультури та ін. “Усі державні органи мають координовано брати участь в інформаційному захисті держави”, - зазначила заступниця.